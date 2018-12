Gestohlene Solarmodule: Polizei nimmt LKW-Fahrer an der A60 fest

Die Polizei hat am Samstagmorgen im Bereich Landscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen LKW mit 250 gestohlenen Solarmodulen gestoppt. Sie stammen aus dem Solarpark Niersbach. Der Fahrer wurde festgenommen. red

Eine Streife der PI Wittlich hatte den Klein-LKW mit polnischer Zulassung auf dem Parkplatz Fintenkapelle an der A60 kontrolliert, weil er anscheinend überladen war. Dabei entdeckte die Polizei die Solarmodule, die in der Nacht zuvor aus sem Solarpark Niersbach gestohlen worden waren. Der 47-jährige Fahrer wurde festgenommen, der LKW beschlagnahmt. Der Schaden wird vorab auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Der Fahrer, gegen den auch noch ein Haftbefehl aus Brandenburg bestand, wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.