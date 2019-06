Verkehr : Gesucht: Zeugen für Fahrerflucht

Bernkastel-Kues Auf dem Kueser Plateau kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich im Zeitraum von 17.30 bis 22 Uhr wurde ein beigefarbener Audi Q 3, der auf dem Parkplatz des Tenniszentrums abgestellt war, erheblich beschädigt.

Hinweise an die Polizei Bernkastel-Kues, Telefon 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de