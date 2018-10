später lesen Blaulicht Getötete Schwäne an Mosel: Weiterer Fall bekannt geworden FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Nach fünf getöteten Schwänen an der Mittelmosel ist ein weiterer Fall von der Obermosel bekanntgeworden. In Oberbillig (Kreis Trier-Saarburg) sei ein Schwan auf ähnliche Art und Weise getötet worden, sagte der Sprecher der Kriminalpolizei in Wittlich am Mittwoch. dpa