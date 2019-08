Gewaltdelikt : 27-Jähriger verletzt Mann in Wittlich mit Messer

27-Jähriger verletzt Mann in Wittlich mit Messer-

Wittlich Gewalttätige Auseinandersetzung in Wittlich: Laut Polizei wurde dabei ein 20-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Am späten Samstagabend ist es laut Polizei im Stadtgebiet Wittlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten gekommen. In deren Verlauf wurde ein 20-jähriger Mann mit einem Messer am Rücken verletzt.