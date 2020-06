Polizei : Versuchte Geldautomaten-Sprengung – Gewerbegebiet Bernkastel-Kues kurzfristig gesperrt (Update)

Bernkastel-Kues Polizei sperrt in Bernkastel-Kues im Bereich der Cusanus-/Mühlenstraße Höhe Rewe-Center

Bernkastel-Kues. Die Polizei hat einen Bereich im Gewerbegebiet in Bernkastel-Kues auf der Kueser Seite am Montagmorgen kurzfristig abgesperrt. Der Bereich des Rewe-Marktes/Automuseum Zylinderhaus war um 7 Uhr komplett abgeriegelt. Anwohner beobachteten mehrere Polizeiautos. Auf TV-Nachfrage erklärte die Polizei in Bernkastel-Kues, dass die Sperrung wieder aufgehoben sei. Weitere Auskünfte wollte die Polizei noch nicht geben. Eine Pressemitteilung soll im Laufe des Tages folgen.

UPDATE: Aktuell wird offenbar im Bereich des Geldautomaten am Rewe-Markt ermittelt, Unbekannte versuchten wohl, den Automaten zu sprengen. Wie die Polizei vor Ort auf Nachfrage mitteilte, konnten der oder die Täter den Raum zum Automaten öffnen, aber die Sprengung nicht durchführen. Ersten Aussagen zufolge versuchten der oder die Täter mit Gas den Automaten zu sprengen, was aber nicht gelang. Ohne größeren Schaden anzurichten, sind die Täter unerkannt geflüchtet. Die Kriminalpolizei Trier war vor Ort, um die Spurensicherung durchzuführen.