Birkenfeld Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Birkenfeld einen LKW gestoppt, der fast 70 Prozent mehr Ladung hatte als erlaubt. Durch das hohe Gewicht waren die Hinterreifen des Gefährts bereits eingedrückt.

Weil der Verdacht bestand, dass der LKW überladen ist, hat die Polizei am Dienstag, 19. Mai, gegen 17 Uhr, einen LKW in der Hochwaldstraße in Birkenfeld gestoppt.