Polizei : Baum stürzt in Graach auf Bundesstraße

Foto: TV/Klaus Kimmling

Graach Aufgrund eines Gewittersturms wurde am Sonntag, 18.30 Uhr, in Graach ein Baum entwurzelt. Der Baum mit einem Wurzelteller von sechs bis sieben Metern Durchmesser stürzte laut Polizei auf die angrenzende B 53 und auf ein Buswartehäuschen, in dem sich glücklicherweise niemand befanden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Wartehäuschen ist laut Polizei komplett zerstört worden. Für die Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Graach und Kues, die Straßenmeisterei Bernkastel sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

(red)