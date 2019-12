Blaulicht : Giftige Dämpfe treten aus verstopftem Ofenrohr aus: Drei Verletzte

Trier Nächtlicher Schreck in Trier: Weil das Rohr eines Holzofens verstopft war, traten giftige Dämpfe in eine Wohnung aus. Drei Personen atmeten die Dämpfe über einen längeren Zeitraum ein und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Giftige Dämpfe haben In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember in der Trierer Nikolausstraße für drei Verletzte gesorgt. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen kam es aufgrund eines verstopften Ofenrohres eines Holzofens, das nicht ordnungsgemäß durch den Betreiber gereinigt wurde, zum Austritt von giftigen Dämpfen in der Wohnung.