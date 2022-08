Großeinsatz der Feuerwehr : Giftiges Pflanzenschutzmittel in Supermarkt ausgetreten - Fünf Menschen betroffen

Gefahrengutaustritt in Pfalzel Foto: Agentur Siko

Pfalzel In einem Supermarkt in der Eltzstraße in Pfalzel ist laut Feuerwehr Ethylenoxid ausgetreten. Das Pflanzenschutzmittel ist giftig und krebserregend. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Die Trierer Feuerwehr ist derzeit mit einem größeren Aufgebot im Trierer Stadtteil Pfalzel vor Ort. In einem Verbrauchermarkt in der Eltzstraße ist eine bisher unbekannte Substanz ausgetreten. Angestellte verspürten laut Informationen der Stadt Trier plötzlich einen Hustenreiz. Fünf Menschen sind betroffen, sie werden derzeit vor Ort versorgt.

Die Feuerwehr versucht nun herauszufinden, was die Quelle des Hustenreizes ist.