Verkehr : Polizei will Audi-Fahrer kontrollieren - der drückt aufs Gas und startet einen Fluchtversuch

Polizei will Audi-Fahrer kontrollieren - der drückt aufs Gas und startet einen Fluchtversuch

Gillenfeld Der Fahrer eines Audi wollte einer Polizeikontrolle entgehen und rechnete sich wohl Chancen aus, das Polizeiauto abzuhängen. Warum er abhauen wollte, wurde später deutlich.

Am Samstagmorgen war gegen 04.50 Uhr eine Streifenwagenbesatzung der PI-Daun in Gillenfeld unterwegs. Hierbei fiel den Beamten ein Audi in der Pulvermaarstraße auf. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und schalteten das Blaulicht sowie den Schriftzug „Stopp Polizei“ ein.