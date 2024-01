Callcenter-Betrug Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Betrag in Gillenfeld

Bei der Masche der „falschen Polizeibeamten“ geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und warnen vor einer Einbruchsserie in der Nachbarschaft. Um vor den Einbrechern zu schützen, schlagen die falschen Polizisten in der Regel vor, Wertgegenstände vorübergehend in Verwahrung zu nehmen.