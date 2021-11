Zeugen gesucht : Unbekannte legen schweren Stein auf Straße in Gillenfeld - Auto beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gillenfeld Wer hat in Gillenfeld einen fast 15 Kilogramm schweren Stein mitten auf die Straße gelegt? Das will die Polizei herausfinden. Was dort passiert ist.

Laut Polizei hat sich die Tat in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 Uhr und 1.08 Uhr ereignet.

Zwei bisher unbekannte, vermutlich männliche Täter waren zu Fuß in der Pulvermaarstraße in Gillenfeld unterwegs. Dort nahmen sie einen etwa 14,5 Kilogramm schweren grau-schwarzen Stein - vermutlich aus einem angrenzenden Vorgarten - auf und legten diesen auf die Fahrbahn an einer schlecht ausgeleuchteten Stelle.

Dann passierte es: Ein 55-jähriger Mann aus der VG Ulmen fuhr mit seinem Auto über den Stein. Am Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden an Reifen und Felge, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.