Bei Kontrolle erwischt Über elf Tonnen zu schwer: Polizei stoppt überladenen Holztransporter bei Gindorf

Am Donnerstagmittag (7. Dezember) kontrollierten Beamte der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier einen Langholztransport im Bereich Gindorf. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass das Fahrzeug überladen ist. Der mit Fichten beladene Langholztransport war auf dem Weg von Hermeskeil in ein Sägewerk in Belgien.