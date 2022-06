Nach Tod von Hausbesitzer : Polizei-Einsatz in der Eifel - Warum auch der Kampfmittelräumdienst in Gindorf vor Ort ist

Gindorf Anwohner in Gindorf dürften derzeit überrascht über den Einsatz in einem dortigen Wohnhaus von Polizei, Landeskriminalamt und Kampfmittelräumdienst sein. Was das mit dem Tod des Hauseigentümers und seiner Sammelleidenschaft zu tun hat.

Polizeiaufgebot in Gindorf in der Eifel: Dort durchsuchen Beamte der Polizeiinspektion Bitburg gerade gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamts, des Kampfmittelräumdienstes sowie Mitarbeitern der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger-Land ein Anwesen.

Nach bisherigen Informationen hatte der im Januar verstorbene Hausbesitzer zu Lebzeiten eine Vielzahl militärischer Ausrüstungsgegenstände gesammelt und diese im Anschluss in seinem Anwesen aufbewahrt. Laut Polizei sollen die Gegenstände beurteilt und dann im besten Fall abtransportiert werden.