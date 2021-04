Blaulicht : Gitter eines Lichtschachtes beschädigt - Fahrer flüchtet

Zerf Bei einem Unfall ist am Samstag in Zerf zwischen 10 und 11 in der Straße "Am Schurpenberg" bei einem Unfall ein Gitter eines Kellerlichtschachtes durch einen unbekannten Fahrer beschädigt worden.