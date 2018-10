später lesen POLIZEI Glätteunfälle nach kurzem Wintereinbruch Teilen

(red) Manche Autofahrer mag das, was am Dienstag vom Himmel fiel, überrascht haben. Die Straßen waren teils leicht mit Schnee oder Schneematsch bedeckt, der Räum- und Streudienst im Einsatz. Auf diese Wetterlage waren einige nicht vorbereitet – so wie der Fahrer, der gegen 14.45 Uhr mit seinem sommerbereiften Wagen auf der A 60 am Baustellenende hinter der Anschlussstelle Waxweiler ins Schleudern kam und gegen mehrere Warnbaken prallte.