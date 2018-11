Glatteis-Unfälle auf der L 165 bei Hermeskeil - Mehrere Verletzte, Straße zwei Stunden gesperrt

Die Polizei hat die L165 bei Hermeskeil nach mehreren Unfällen für zwei Stunden gesperrt. Der Grund: Die Autos sind dort bei minus drei Grad auf der spiegelglatten Straße stark gerutscht. Vier Verletzte gab es. Von Florian Blaes/Mandy Radics

Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 165 zwischen Hermeskeil und Züsch: Nach Polizeiangaben sind dort mehrere Fahrzeuge in einer Senke in den Graben geschlittert, so spiegelglatt war die Straße. An der Unfallstelle herrschte bei minus drei Grad außerdem dichter Nebel.

Vier Menschen wurden nach ersten Angaben leicht verletzt und kamen nach notärztlicher Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Um zu verhindern, dass weitere Fahrzeuge von der Straße abkommen, sperrte die Polizei die Landstraße für etwa zwei Stunden für den Verkehr.

An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Nachdem Streufahrzeuge die L165 mehrmals abgestreut hatten, konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Im Einsatz waren die Polizei, das DRK und der Notarzt Hermeskeil, sowie das DRK Thalfang und der LBM.