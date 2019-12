Vollsperrung auf der B51 : Kollisionen, drei Verletzte und viel Sachschaden - Gleich drei Unfälle bei Prüm

Prüm Die B51 nahe Dausfeld war am Samstag mehr als vier Stunden gesperrt, weil sich dort gleich zwei Unfälle ereignet haben. Ganz in der Nähe gab es schließlich einen dritten Unfall. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt.

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben sich am 7. Dezember in der Umgebung von Prüm ereignet.

Um 16.20 Uhr war eine 85-jährige Fahrerin mit ihrem Auto auf der B 51 von Dausfeld in Richtung BAB 60 unterwegs. Höhe Ellwerath wollte die Frau entgegen dem Überholverbot und der durchgezogenen Linie einen LKW überholen. Sie schätzte die Entfernung zum Gegenverkehr laut Polizei falsch ein, und es kam zur Kollision mit diesem.

Bei dem Unfall wurden die 85-jährige Unfallverursacherin und die 83-Jährige aus dem Fahrzeug im Gegenverkehr verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Der Grund der langen Vollsperrung: Am Stauende gab es einen Folgeunfall.

Dort fuhr ein 62-jähriger mit Auto und Anhänger die B 51 von der BAB 60 kommend in Richtung Unfallstelle entlang. Er fuhr auf das Stauende des vorangegangenen Unfalls auf und entschied sich, sein Gespann über die durchgezogene Linie zu wenden und wieder zurückzufahren.

Ein dahinter fahrender 23-Jähriger wollte trotz Überholverbot mit seinem Auto an dem langsam fahrenden Gespann vorbeifahren. Der 62-Jährige wendete das Fahrzeug, übersah das andere Auto, und es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Auf der Umleitungsstrecke ereignete sich dann zeitgleich ein dritter Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger war auf L 11 von der Anschlussstelle Prüm in Richtung der B 410 bei Niederprüm unterwegs. Er überfuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die B 410, kam gegenüber der Einmündung von der Fahrbahn ab und blieb in einem Acker stehen. Hier entstand Sachschaden am Fahrzeug.