Ungewollt abgehoben Gleitschirmabsturz in Klüsserath

Klüsserath · Mit dem Schrecken kam am Freitag eine Gleitschirmpilotin in Klüsserath davon. Sie landete mit ihrem Gleiter in einer Baumkrone.

23.03.2024 , 11:12 Uhr

Foto: dpa/Robert Michael