Unfall : Wind geht die Puste aus: Gleitschirmflieger bleibt bei Bernkastel-Kues im Baum hängen

Bernkastel-Kues Am Samstag wollte ein Gleitschirmflieger sich die schöne Grafschaft aus der Luft ansehen. Doch dazu kam es nicht.

Gegen 13:40 Uhr startete der Mann. Zuvor hatte er eine Stunde Aufstieg zur Startwiese auf sich genommen, so die Meldung der Polizei. Nachdem er seine Startvorbereitungen sorgfältig getroffen hatte und die Anlaufwiese hinab gelaufen war, ging es endlich in die Lüfte.

Doch just als er die Erde verlassen hatte, spielte ihm der Wind einen Streich und blies nicht mehr in ausreichender Stärke von vorn. Aus diesem Grund konnte der Gleitschirm nicht weiter in die Lüfte steigen und blieb stattdessen in einer Baumkrone hängen.