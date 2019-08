Unfall : Gleitschirmflieger stürzt nach Start ab und wird gerettet

Foto: TV/Florian Blaes

Meerfeld Ein Gleitschirmflieger ist am Donnerstag gegen 15 Uhr kurz nach dem Start am Meerfelder Maar aus bislang ungeklärten Gründen abgestürzt und in den Bäumen hängengeblieben.

Da sich der Mann aus eigener Kraft nicht befreien konnte, wurde die Feuerwehr zur Rettung hinzugezogen. Diese rückte mit einer starken Mannstärke an. Nachdem der Flieger gefunden worden war, wurde er durch Mitglieder der Höhenrettung der Feuerwehr aus seiner Lage befreit. Der Flieger blieb bei seinem Absturz unverletzt, wurde vor Ort vom Rettungsdienst in Augenschein genommen.

Foto: TV/Florian Blaes