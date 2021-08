Feuerwehren im Einsatz : Wegen Glutnestern – B268 bei Konz-Krettnach vorübergehend beidseitig gesperrt

Konz-Krettnach Weil sich Glutnester gebildet haben, muss die Bundesstraße bei Konz-Krettnach am Donnerstagmittag kurzfristig gesperrt werden. Wann die Straße wieder freigegeben wird, ist noch unklar.

Nachdem es am Dienstagabend zu einem Großbrand einer Scheune in einem Waldstück bei Konz-Krettnach kam, bei dem mehrere hundert Heuballen gebrannt haben, haben sich am frühen Donnerstagnachmittag Glutnester gebildet.