Feuer in der Vulkaneifel : Wohnhausbrand in Gönnersdorf - Zwei Menschen kommen ins Krankenhaus

Foto: dpa/Holger Hollemann

Gönnersdorf Feueralarm in Gönnersdorf: Dort hat laut Polizei am Dienstagabend ein Wohnhaus gebrannt. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizei ist es am Abend des 11. Oktober in der Ortslage Gönnersdorf zu einem Wohnhausbrand gekommen.

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Wohnraum in einem freistehenden Einfamilienhaus stehe in Brand.

Durch die alarmierten Feuerwehren aus Gönnersdorf, Lissendorf, Birgel und Jünkerath konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und nach einiger Zeit abgelöscht werden.

Zwei Menschen konnten selbstständig das Wohnhaus verlassen und wurden vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.