Polizei : Traktorrad rollt an der Mosel kompletten Weinberg herunter - Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei

Graach Unbekannte haben am Freitagabend in Graach an der Mosel einen Traktorreifen mitsamt Felge einen Weinberg hinunterrollen lassen. Die Polizei sucht Zeugen.