Verbandsgemeinde Hermeskeil : Grabstein in Damflos beschmiert

Damflos Unbekannte haben In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, auf dem Friedhof in Damflos einen Grabstein beschmiert. Hierbei wurde in gelber Farbe das Geschlechtsteil eines Mannes aufgemalt, wie die Polizei mitteilt.