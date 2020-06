Blaulicht : Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Trier Die Trierer Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. Juni auf 28. Juni, einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Bei dem 22-jährigen Mann aus Trier wurden mehrere Spraydosen und schwarze Handschuhe mit Farbanhaftungen aufgefunden.

Kurz zuvor wurde der Polizei Trier mitgeteilt, dass ein Dienstfahrzeug des Trierer Wachdienstes mit pinkfarbenem Lack besprüht wurde. Anschließend wurden an drei weiteren Bereichen in der Domänenstraße Stellen gefunden, an denen die Fassade und Mauern verschiedener Gebäude mit frischer Farbe besprüht wurden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Tatmittel wurden von der Polizei sichergestellt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung.