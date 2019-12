Graffiti : Wieder Schmierereien in Maring-Noviand

Maring-Noviand Erneut haben Unbekannte eine Brückenunterführung in Maring-Noviand mit Graffiti beschmiert.

Aufgefallen waren die Farbsprühereien einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Samstagmorgen. Beschmiert wurde die Brückenunterführung der L 47 in Nähe der ED-Tankstelle. Bereits am 12. November hatte es laut Polizei eine Strafanzeige in einem ähnlichen Fall dort gegeben.