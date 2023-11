Sprayer wieder unterwegs Graffitisprayer treiben ihr Unwesen in Daun

Wie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach berichtet, treiben Graffiti-Sprayer in Daun ihr Unwesen. Nun traten sie erneut in Erscheinung: Zwischen vergangenem Mittwoch und Donnerstag wurden das Gelände und Gebäude der Realschule in Daun mit Graffiti besprüht, zwischen Dienstag und Donnerstag zudem ein Einfamilienhaus in der Schweizstraße. Nun wurde festgestellt, dass zwischen Donnerstag und Samstag erneut bisher unbekannte Personen zum Gelände und Gebäude des Thomas Morus-Gymnasiums begeben und dort ebenfalls Graffiti aufgesprüht hatten.