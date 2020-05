Kampfmittel : Baggerfahrer findet Granaten bei Erdarbeiten in Holsthum

Holsthum Bei Erdaushubarbeiten sind in Holsthum (Eifelkreis Bitburg-Prüm) zahlreiche Sprenggranaten gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst transportierte die Fundstücke ab.

Diese Erdaushubarbeiten waren für Alexander Schier alles andere als alltäglich. Als er am Dienstag mit seinem Bagger bei Erdaushubarbeiten in Holsthum beschäftigt war, wurde er stutzig und schaute sich genauer an, was die Baggerschaufel dort zu Tage gefördert hatte. „Als ich in die Baugrube ging, fand ich dort tatsächliche eine Sprenggranate. Da wurde mir erst einmal heiß um´s Herz“ scherzt Alexander Schier. Doch es blieb nicht bei der einen Granate. Er fand gleich eine Handvoll davon. „Schließlich haben wir die Polizei informiert, die dann auch zügig zur Baustelle gekommen ist“ so Schier. Die Beamten verständigten den Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz in Trier. Währenddessen ruhten die Arbeiten auf der Baustelle am Ortsrand vom Holsthum. Der Fachmann vom Kampfmittelräumdienst suchte mit einem Detektor die Umgebung ab - und tatsächlich schlug das Gerät auch in der Nähe der Fundstelle deutlich an. „Also haben wir mit dem Bagger weiter die Erde ausgehoben und weitergesucht“ erklärt der Baggerfahrer. Am späten Abend wurden die Suche und der Erdaushub schließlich unterbrochen und die gefundenen Granaten verladen und abtransportiert. Neben der Munition wurden auch alte Gasmasken entdeckt.