Verkehrskontrollen Alkohol, THC, Morphin und Amphetamin – Polizei zieht zahlreiche Fahrer aus dem Verkehr

Der Polizei Bitburg sind am Wochenende mehrere verkehrsuntüchtige Autofahrer ins Netz gegangen. Von fehlenden Führerscheinen bis 2,5 Promille am Steuer war alles dabei. In einem Fall kam es sogar zu einem Unfall.

29.05.2023, 12:32 Uhr

Foto: TV/Klaus Kimmling