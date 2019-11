Polizei : Grauer BMW beim Parken stark beschädigt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Ein grauer BMW ist am Sonntag, 3. November, am Vormittag in Gerolstein stark beschädigt worden. Es parkte in der Brunnenstraße in der Nähe der McDonalds-Filiale. Die Polizei vermutet, dass ein anderes Fahrzeug den BMW beim Parken an der Beifahrerseite berührte.

Sie schätzt den Schaden auf circa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Parkplatz, ohne sich weiter um die Regulierung des Schadens zu kümmern.