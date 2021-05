Blaulicht : Graupel und Wasser auf der Straße: Zwei Unfälle auf der A1 (Fotos)

Mehren/Manderscheid Auf der Autobahn A1 haben sich am Freitag in kurzer Zeit zwei Unfälle ereignet. Grund war eine mit Graupel und Wasser bedeckte Straße.

Am Freitagnachmittag ereigneten sich auf der A1 zwischen den Abfahrten Manderscheid und Mehren in Fahrtrichtung Koblenz in kurzer Zeit gleich mehrere wetterbedingte Verkehrsunfälle.