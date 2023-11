Selbst die Polizei zeigt sich erschrocken Junge Frau bricht am Busbahnhof Daun zusammen, und niemand hilft

Die Polizei in Daun ermittelt aktuell in einem gravierenden Fall von unterlassener Hilfeleistung: Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr brach eine 25-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Daun auf dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Daun aus bislang ungeklärtem Grund zusammen. Laut Polizei war der Platz zu diesem Zeitpunkt wie üblich gut belebt, doch keiner der Umstehenden habe der Frau geholfen.