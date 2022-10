L 52 : Auto-und Fahrradfahrer kollidieren bei Greimerath – 63-Jähriger schwer verletzt

Greimerath Bei einem Zusammenstoß ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der Autofahrer hatte ihn in der Dunkelheit übersehen.

Am Sonntagabend sind auf der L 52 auf Höhe des Industriegebiets Greimerath ein Auto- und ein Fahrradfahrer kollidiert. Der 22-jährige Pkw-Fahrer, der in Richtung Wittlich unterwegs war, übersah den in der Dunkelheit vorausfahrenden Rennradfahrer. Der 63-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Trier gebracht. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.