Unfall : Mann erleidet medizinischen Notfall und rast in Garage

Greimerath In Greimerath im Hochwald ist am Sonntag ein schwerer und ungewöhnlicher Autounfall passiert.

Ein Mann wollte laut Polizeiangaben gegen 15:40 Uhr in der Scheidenerstraße in einer Garage einparken. Zuvor ließ er seine Beifahrerin aussteigen. Beim Weiterfahren erlitt er offenbar einen medizinischen Notfall. Der Mann gab deswegen unbeabsichtigt Vollgas, riss das geschlossene Garagentor ab und raste förmlich in die Garage hinein. Er verlor das Bewusstsein und wurde in seinem Auto eingeschlossen.