Blaulicht : Zwei Brände in Sehlem – Zeugen gesucht

Sehlem Die Kripo Wittlich sucht Zeugen zweier Feuer in Sehlem, die sich im vergangenen Jahr ereignet hatten. Gleich zwei Hütten sind in Sehlem innerhalb von wenigen Wochen abgebrannt.

In beiden Fällen waren die Einrichtungen in der Nacht unbemerkt ein Raub der Flammen geworden. In dem einen Fall ging es um eine Grillhütte, die in der Nacht zu Sonntag, 17. November, in Flammen aufging, im zweiten Fall um eine Jagdhütte, die wohl in der Nacht zu Sonntag, 8. Dezember, abbrannte. Die Jagdhütte lag im Waldgebiet westlich der Ortslage in Richtung Dodenburg, 150 Meter von der Bahnhaltestelle Sehlem entfernt. In beiden Fällen gibt es nach Angaben eines Kripo-Sprechers bislang keine Zeugen. Die Experten ermitteln in alle Richtungen. Brandstiftung könne nicht ausschlossen werden. Das teilte die Kripo auf Anfrage mit.