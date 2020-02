Polizei : Grillhütte am Firmenich in Daun verwüstet

Grillhütte am Firmenich in Daun verwüstet

Daun (red) Unbekannte haben die Grillhütte am Firmerich verwüstet. Sie beschädigten – vermutlich mit einer Axt – diverse Gegenstände aus Holz. Teils wurden Bänke, Tische und Türen kaputt gemacht.

Die Täter schlugen vermutlich am Wochenende zu. Die Polizei gibt einen Tatzeitraum zwischen am Samstag, 15. Februar, 13 Uhr, und Montag, 17. Februar, 11.40 Uhr, an. Zeugen hatten die Tat am Montagvormittag bei der Dauner Polizei gemeldet.