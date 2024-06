Feuerwehr und Polizei im Einsatz Hilferufe geben Rätsel auf und lösen größeren Sucheinsatz aus

Gerolstein-Büscheich · In Gerolstein-Büscheich ist es am Dienstag nach Hilferufen zu einem größeren Sucheinsatz gekommen. Die Hilferufe geben der Polizei Rätsel auf. Was darüber bisher bekannt ist.

11.06.2024 , 17:06 Uhr

Foto: dpa/Daniel Vogl