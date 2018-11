Großalarm für die Wehren im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Eine brennende Gasflasche löst einen Gebäudebrand in Hütterscheid aus. Das Gebäude ist durch die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Von Markus Angel

Eine brennende Gasflasche löste einen Gebäudebrand in Hütterscheid aus. Das Gebäude ist durch die Löscharbeiten unbewohnbar geworden. Eine Gasflasche ist am späten Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr im Wohnbereich eines Gebäudes in Hütterscheid in Brand geraten. Der Hauseigentümer meldete den Brand umgehend der Feuerwehr. „Wegen des Gefahrenpotentials wurde von der Leitstelle umgehend die höchste Alarmierungsstufe ausgelöst“, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehr-Inspekteur im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Sofort rückten rund 65 Kräfte der Feuerwehren aus Hütterscheid, Baustert, Biersdorf, Bitburg einschließlich der Führungsstaffel Bitburg-Land, der Wehrleitung Bitburg-Land und Kreisfeuerwehr-Inspekteur zum Einsatzort aus. „Wir haben bereits kurz vor Hütterscheid Brandgeruch und dichten Rauch wahrgenommen“, sagt Willi Schlöder. Die Einsatzkräfte drangen unter schwerem Atemschutz zum Brandherd vor und konnten die brennende Gasflasche löschen sowie eine weitere in Sicherheit bringen.

Das erste Stockwerk in dem älteren Gebäude wurde durch den Brand zerstört, das gesamte Gebäude durch die Löscharbeiten unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war ebenso wie die Schadenhöhe am Abend noch unklar. Der Hauseigentümer blieb bei dem Feuer unverletzt. Im Einsatz waren neben den genannten Kräften zudem das DRK und die Polizei Bitburg.