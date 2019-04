später lesen Feuerwehr Großalarm in Bonerath: Mann erleidet Rauchvergiftung FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

(bla) Sirenengeheul in den Ruwerorten rund um Bonerath am Sonntag um 12.35 Uhr. Nachbarn eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße hatten eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage und dem Untergeschoss des Hauses bemerkt und den Notruf abgesetzt. Von Florian Blaes