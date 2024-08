Mann in hilfloser Lage Großaufgebot an Einsatzkräften sucht Vermissten in Trier

Trier · Polizei und Feuerwehr haben seit Dienstagabend mit einem Großaufgebot in Trier nach einem Vermissten gesucht. Dieser war dement und vermutlich in einer hilflosen Lage. Erst nach Mitternacht wurde der 82-Jährige gefunden. Was bekannt ist.

28.08.2024 , 06:20 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat

Von TV Redaktion/MRA