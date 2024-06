Dichte Rauchsäule Großbrand im Gewerbegebiet in Baumholder

Am frühen Sonntagmorgen, den 2. Juni kam es um kurz vor 9 Uhr im Gewerbegebiet von Baumholder in einem dortigen holzverarbeitenden Betrieb zu einem Großbrand. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten auf einem großen Areal, auf dem eine große Anzahl an Festmetern Holz gelagert waren, mehr als 500 Festmeter Holz in Brand. Das Feuer breitete sich sehr schnell aus. Eine große Rauchsäule war weithin sichtbar.