Einsatz : Großbrand in der Vulkaneifel: 80 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Bodenbach

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Bodenbach In Bodenbach hat es in der Nacht in einer Schreinerei gebrannt. Mehr als 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Großbrand in Bodenbach. Nach Auskunft der Polizei ist der Brand in einer Schreinerei am Freitagmorgen um 3 Uhr gemeldet worden.

Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit mehr als 80 Kräften kümmern sich um die Löscharbeiten. Diese werden noch einige Stunden dauern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kann es aus zu Beeinträchtigungen kommen.