Feuerwehr : Großbrand in Echternach – Warnung für die Region

Großbrand in Echternach – Warnung für die Region

Echternach Auf dem Gelände der Echternacher Firma Euro Composites kam es am Dienstag zu einer Explosion. Seitdem zieht eine dicke schwarze Rauchwolke Richtung Deutschland Die Bewohner der umliegenden Gebiete werden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Gegen 12.30 Uhr gab es auf dem Gelände des Flugzeugherstellers einen Knall. Danach brach in der Fabrik im Echternacher Gewerbegebiet, oberhalb des Ortes, ein Feuer aus. Seither steigt eine große Rauchsäule über Echternach in Richtung Deutschland auf. Sämtliche Feuerwehren aus dem Großherzogtum und den Landkreisen Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm sind zur Unterstützung im Einsatz.

In der unmittelbaren Umgebung der Fabrik, also in Echternacherbrück und Echternach, sollen die Bürger die Fenster und Türen geschlossen halten – damit sie womöglich giftige Dämpfe nicht einatmen. Über die Leitstelle Trier wurden entsprechende Warnungen für die Landkreise über die warn-app Nina und katwarn herausgegeben, die Luxemburger warnten ebenfalls über die App Gouvalert.