Feuerwehr : Großbrand in Echternach – Warnung für Region Trier-Saarburg (Update)

Großbrand in Echternach – Warnung für Region Trier-Saarburg (Update)

Echternach In Echternach ist ein Großbrand ausgebrochen. Dadurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung in der Nähe wird dazu aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie die Leitstelle der Trierer Feuerwehr gegen 13.30 Uhr meldet, ist am frühen Nachmittag in einer großen Fabrik im Gewerbegebiet Echternach, unmittelbar hinter der deutschen Grenze, ein Großfeuer ausgebrochen. Seither steigt eine große Rauchsäule über Echternach in Richtung Deutschland auf. Sämtliche Feuerwehren aus dem Großherzogtum und dem Landkreis Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm sind zur Unterstützung im Einsatz. Über die Leitstelle Trier wurden entsprechende Warnungen für die Landkreise über die warn-app Nina und katwarn herausgegeben.