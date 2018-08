Nach dem Brand in Ellwerath: Ursache noch nicht geklärt

Nach dem verheerenden Feuer in einem Anwesen in Rommersheim-Ellwerath haben die Ermittler der Kriminalinspektion Wittlich die Ursache noch nicht herausgefunden. Am Donnerstag musste auch die Feuerwehr noch einmal zu dem Gebäudekomplex mit Wohnhaus, Scheune und Stall ausrücken, da sich an einigen Stellen erneute, kleinere Brände entwickelt hatten.

Bei dem Feuer am Dienstag waren rund 130 Retter bis tief in die Nacht im Einsatz gewesen. Die fünf Bewohner retteten sich unverletzt ins Freie, auch die meisten Tiere der Familie, darunter Ziegen, Schafe, Hunde und Katzen, wurden gerettet. Zehn Hühner aber verbrannten.

FOTO: Freiwillige Feuerwehr Prüm