Großbrand in Konz-Könen: Trockene Gartenabfälle fangen Feuer

Foto: Willfried Hoffmann 9 Bilder Trockene Gartenabfälle brennen in Konz-Könen

Konz-Könen Hinter dem Anwesen eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Könener Straße in Konz kam es am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr zum Brand eines größeren Stapels trockener Äste und Schnittholz. Die Polizei vermutet, dass es sich um Brandstiftung gehandelt haben könnte.