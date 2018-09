später lesen Feuer Großbrand in Luxemburg-Hamm – Riesige Rauchsäule über der Stadt (Fotos) FOTO: Editpress/Claude Lenert FOTO: Editpress/Claude Lenert Teilen

Großeinsatz für die Luxemburger Feuerwehr: Dicke Rauchwolken liegen über der Stadt. Ob es Verletzte gibt, ist nicht bekannt. In einer Lagerhalle im Industriegebiet in Luxemburg-Hamm ist am Freitagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. red/Tageblatt.lu