Blaulicht : Schreinerei in Flammen: Großbrand in Morbach

Foto: TV/Agentur Siko

In Morbach ist eine Schreinerei in Brand geraten. Was bislang zum Feuer im Hunsrück bekannt ist.

Aktuell gebe es einen großen Feuerwehreinsatz in Morbach in der Industriestraße. Hintergrund sei der Brand einer Schreinerei, wie die Polizei mitteilt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stehe eine Lagerhalle in Vollbrand, Personen seinen offenbar nicht verletzt worden.

Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit ebenfalls nicht möglich. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.