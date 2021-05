Feuerwehr : Großbrand auf Pferdehof gelöscht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hontheim Aus bislang unbekannten Gründen kam es in der Nacht von Samstag, 29. Mai, auf Sonntag, 30. Mai, zu einem Großbrand in Hontheim-Krinkhof. Gegen Mitternacht ging bei der Feuerwehrzentrale der Alarm ein, dass ein Werkstattgebäude des Hofes in Flammen steht. Wie der stellvertretende Wehrleiter Jürgen Theisen dem TV mitteilt, bestand Gefahr, dass der Brand auf den Pferdestall hätte übergreifen könnte.

Dort sind über 30 Pferde untergebracht, teilweise zu Zuchtzwecken, teilweise auch in Pferdepension. Die Inhaber öffneten den Stall, damit die Pferde sich in Sicherheit bringen konnten.